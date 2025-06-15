Москвичам пообещали двухдневное возвращение летнего тепла в столицу

Вильфанд спрогнозировал возвращение в Москву тепла в понедельник и вторник

В понедельник в Москве и области ожидается вполне летний день, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он пообещал двухдневное возвращение тепла в столицу.

«Рассчитывать на атмосферное тепло можно только завтра. Изменится циркуляция. В субботу температура была почти на три градуса ниже нормы. Сегодня такая же ситуация. А завтра изменится циркуляция, воздушная масса будет перемещаться с запада, и погода будет с переменной облачностью. Поэтому в понедельник будет вполне летний день», — поделился прогнозом специалист.

Ожидается девять-одиннадцать градусов [ночью], в центре Москвы — около тринадцати-пятнадцати. В послеполуденные часы ожидается 23-25, а по области — даже до 26 градусов. Совершенно летняя погода. Температура около нормы и даже на один градус выше Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Синоптик отметил, что в подтверждение летней погоды в понедельник прогнозируются кратковременные грозы. Они будут не повсеместные, а кратковременные, добавил спикер.

«Это тепло сохранится на вторник. Ночные температуры такие же, а днем — 21-23 градуса тепла. А начиная со среды рассчитывать можно только на душевное тепло. Температура с трудом будет добираться до 20-градусной отметки. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье температура будет ниже нормы: от 15 до 20 градусов. Это будет уже майская погода, а не июньская», — рассказал Вильфанд.

Согласно его прогнозу, в четверг и пятницу в Московском регионе прогнозируются заметные осадки.

Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал, что возникновение похожей на хобот полосы под облаком говорит о приближении смерча. Он отметил, что обычно в такие моменты сотрудники экстренных служб начинают предупреждать граждан об угрозе.