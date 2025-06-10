Россиянам назвали признаки приближения смерча

Синоптик Ильин: О приближении смерча говорит появление хобота под облаком

Возникновение похожей на хобот полосы под облаком говорит о приближении смерча. Признаки наступления стихии назвал россиянам синоптик и метеоролог Александр Ильин, пишет 360.ru.

Обычно в такие моменты сотрудники экстренных служб начинают предупреждать жителей об угрозе. «Вихрь с вертикальной осью вращения достаточно большой скорости образуется между облаком — кучево-дождевой облачностью — и землей или поверхностью воды», — пояснил специалист.

Ильин добавил, что после предупреждения о смерче лучше всего эвакуироваться из зоны, по которой он может пройти. Если явление застало человека дома, то нужно плотно закрыть все двери, окна и вентиляцию. Помимо этого, необходимо выключить электроприборы и перекрыть газ.

Если в доме есть подвал или погреб, спасатели рекомендуют взять с собой воду и еду и укрыться там. А если подвала нет — укрытием могут стать ванная или туалет. Если смерч застал на улице, нужно спрятаться в яму и закрыть голову руками. Подходить к деревьям, строительным конструкциям и рекламным баннерам опасно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможном возникновении смерчей на фоне непогоды в Москве.