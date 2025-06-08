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18:48, 8 июня 2025Россия

Синоптик заявил о риске появления смерчей в Москве

Синоптик Вильфанд: В Москве возможно появление смерчей из-за непогоды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Велик риск того, что в Москве появятся небольшие смерчи и вихри из-за непогоды. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Он указал, что сейчас для появления подобных явлений соблюдается ряд условий. В том числе, пояснил синоптик, в Москве очень нестабильна атмосфера и сохраняется сильный ветер.

По словам Вильфанд, такая опасность существует до девяти вечера. В целом же в воскресенье, 8 июня, осадки в столице проходят локально.

Об ухудшении погоды 8 июня сообщили в «Городском хозяйстве Москвы». Там со ссылкой на синоптиков отметили, что вплоть до ночи в столице продолжатся сильные дожди и град. Шквалистые порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

В Москве уже засняли мощный удар молнии по телебашне в Останкино. Позже в телевизионной компании отметили, что произошедшее никак не повлияло на рабочие процессы. Там добавили, что башня является мощным громоотводом.

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