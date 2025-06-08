Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды

Сильная непогода с градом и порывами ветра ожидается в Москве 8 июня

Сегодня, 8 июня, жителей и гостей Москвы до конца дня ждут грозы и ливни. О непогоде россиян предупредили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Синоптики отмечают, что в ближайшие часы и вплоть до ночи в столице пройдут сильные дожди и град. Шквалистые порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

Горожан призвали быть осмотрительными на улице, не укрываться от дождя под деревьями, а также не парковать рядом с ними машины.

Ранее москвичам пообещали «парную баню». Синоптики предсказали повышение температуры в столице до 31 градуса тепла.