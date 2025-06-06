Москвичам пообещали «парную баню»

В выходные в Москве и Подмосковье потеплеет до плюс 31 градуса

В выходные в Москве и Подмосковье потеплеет до плюс 31 градуса. «Эффект парной бани» жителям столичного региона пообещали синоптики, опрошенные изданием Regions.ru.

Согласно прогнозам Евгения Тишковца, Михаила Леуса, Татьяны Поздняковой, Александра Ильина и Василия Южного, в ближайшие дни будет стоять жаркая, но переменчивая погода. Так, в субботу, 7 июня, столбики термометров покажут плюс 28-30 градусов, а в воскресенье, 8 июня, — до 31 градуса, при этом в ночные часы температура составит около 18 градусов. В связи с этим эксперты посоветовали жителям столичного региона пить больше воды и следить за прогнозами погоды, чтобы гроза не застала на открытом пространстве.

Несмотря на высокую температуру, в выходные в Москве и Московской области под влиянием циклонического вихря ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть в южном и юго-западном направлении со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Понедельник, 9 июня, утверждают специалисты, также окажется жарким днем — воздух прогреется более чем до 30 градусов. Однако уже на следующий день и в среду, 10 и 11 июня, начнется резкое похолодание, в результате которого температура суммарно упадет примерно на 10 градусов, до 22 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что июнь в Москве будет нежарким и уютным.