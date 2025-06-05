Москвичам пообещали уютный июнь

Синоптик Тишковец: Июнь в Москве будет нежарким и уютным

Июнь в столице выдастся уютным и нежарким. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик заявил, что в столице в среднем по ночам будет плюс 10-15 градусов Цельсия, днем плюс 15-20 градусов. Это идеальная климатическая зона комфорта, то есть тот диапазон температур окружающей среды, при которых сохраняется оптимальный тепловой баланс человеческого тела.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год с вероятностью 99 процентов войдет в пятерку лидеров по самой высокой температуре в мире. С вероятностью 90 процентов этот год окажется в тройке самых высоких зафиксированных значений температуры.