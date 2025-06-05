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05:01, 5 июня 2025Экономика

В Гидрометцентре рассказали о шансах 2025 года стать самым жарким

Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в тройку самых жарких
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, с вероятностью 99 процентов год войдет в пятерку самых теплых. С вероятностью 90 процентов он будет в тройке самых высоких зафиксированных значений температуры. При этом шансы стать самым жарким составляют менее одного процента.

В конце мая Вильфанд рассказал, что особых методов для прогнозирования аномальной летней жары в метеорологии не существует. Он обратил внимание, что в последнее время в СМИ все чаще всплывает информация о том, что грядущее лето будет самым жарким в стране. Ученый заметил, что для подобных выводов нет никакой доказательной базы. «Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний. Поэтому, как только слышите вы, что будет самое жаркое лето, нужно спрашивать: "А где познакомиться с вашим методом прогноза?"» — посоветовал синоптик.

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