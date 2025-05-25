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11:38, 25 мая 2025Экономика

Синоптик опроверг прогнозы о самом жарком лете в 2025 году

Вильфанд: Методов прогнозирования аномальной жары не существует
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Особых методов для прогнозирования аномальной летней жары в метеорологии не существует. Так прогнозы о самом жарком сезоне 2025 года опроверг в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в последнее время в СМИ все чаще всплывает информация о том, что грядущее лето будет самым жарким в стране. Он заметил, что для подобных выводов нет никакой доказательной базы.

«Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний. Поэтому, как только слышите вы, что будет самое жаркое лето, нужно спрашивать: "А где познакомиться с вашим методом прогноза?"» — посоветовал синоптик.

Ранее жителям и гостям Москвы пообещали июльское лето на выходных. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что воздух в столице и области прогреется до 27 градусов тепла.

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