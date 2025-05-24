Москвичам пообещали июльское лето на выходных

Синоптик Тишковец: 24 и 25 мая в Москву и Подмосковье придет июльское лето

В субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, жителей Москвы и Подмосковья ждет июльское лето. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что температура воздуха ожидается от плюс 24 до плюс 27 градусов, ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. «В начале следующей недели сохранится аномально теплая погода», — пообещал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что майская жара в Москве сменится ливнями и грозами в начале июня. По его словам, в начале первого летнего месяца давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Это приведет к снижению дневной температуры воздуха, добавил он.