Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Синоптик Шувалов: Жара в Москве сменится ливнями и грозами

Майская жара в Москве сменится ливнями и грозами в начале июня. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Жаркая погода сохранится в городе до конца мая — температура воздуха будет достигать плюс 23-28 градусов. В начале первого летнего месяца ситуация изменится, отметил синоптик. «Давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Это приведет к тому, что дневная температура слегка понизится», — уточнил Шувалов.

Но все равно начало июня будет вполне летним. В первые дни воздух в столице прогреется до плюс 21-26 градусов Цельсия.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не будет аномально жаркого лета. По прогнозам синоптика, температура воздуха будет превышать климатическую норму в среднем на один градус.