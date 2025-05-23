Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 23 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Синоптик Шувалов: Жара в Москве сменится ливнями и грозами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Майская жара в Москве сменится ливнями и грозами в начале июня. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Жаркая погода сохранится в городе до конца мая — температура воздуха будет достигать плюс 23-28 градусов. В начале первого летнего месяца ситуация изменится, отметил синоптик. «Давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Это приведет к тому, что дневная температура слегка понизится», — уточнил Шувалов.

Но все равно начало июня будет вполне летним. В первые дни воздух в столице прогреется до плюс 21-26 градусов Цельсия.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не будет аномально жаркого лета. По прогнозам синоптика, температура воздуха будет превышать климатическую норму в среднем на один градус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности первого этапа обмена «1000 на 1000»

    Двое подростков сожгли для видео знамя Победы в российском регионе и пожалели

    Москалькова заявила об остающихся на Украине десятках жителей Курской области

    Названы районы Москвы и области с наибольшим количеством клещей

    Ряд стран помогут России сбить цены на картофель

    Россиянка «голым» платьем нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля

    Продюсер назвал причины роспуска «ВИА Гры»

    Суд США заблокировал решение Трампа

    Лавров назвал сроки передачи Украине проекта совместного меморандума

    Появились кадры с вернувшимися из украинского плена мирными россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости