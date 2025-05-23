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16:03, 23 мая 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде грядущим летом

Синоптик Позднякова: В Москве не будет аномально жаркого лета
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Грядущим летом в Москве ожидается близкая к климатической норме температура. О том, что аномальной жары в столице ждать не стоит, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Ридусом».

«Предстоящее лето обещает температуру в среднем выше нормы на градус. Температурные аномалии обычно сейчас отрицательные. Думаю, такое положение дел сохранится», — заявила синоптик.

По ее словам, до среды, 28 мая, днем в московском регионе будет около 25 градусов тепла, затем возможно небольшое похолодание и кратковременные дожди. В четверг и пятницу температура составит от плюс 22 до плюс 24 градусов.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето наступило в Москве на десять дней раньше срока.

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