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10:56, 23 мая 2025Экономика

Лето в Москве наступило раньше срока

Синоптик Тишковец: 22 мая в Москве наступило метеорологическое лето
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В четверг, 22 мая, в Москву пришло метеорологическое лето. О том, что оно наступило на 10 дней раньше срока, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, вчера на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 23,3 градуса, что скорее характерно для июньской погоды, а в центре столицы, на станции Балчуг, показатель составил больше соответствующие июлю плюс 24,3. В пятницу же, 23 мая, температура составит плюс 25 градусов, а атмосферное давление — 750 миллиметров ртутного столба. Во второй половине дня, предупредил Тишковец, могут выпасть небольшие осадки, а на юго-западе Москвы пройти гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее в мае начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предрек аномально жаркое лето южным регионам Урала и Сибири. Некоторые специалисты отмечали, что аналогичная погода будет стоять и в Москве, однако Тишковец назвал подобные прогнозы бредом.

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