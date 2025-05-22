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17:39, 22 мая 2025Экономика

Аномально жаркое лето предрекли нескольким регионам России

Синоптик Цыганков: Аномально жаркое лето придет в регионы Урала
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аномально жаркое лето в 2025 году придет в южные регионы Урала и Сибирского федерального округа. Об экстремально высоких температурах предупредил некоторых россиян начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, пишут «Известия».

«Аномальная жара в России никогда не бывает повсеместной. В этом году она ожидается в южных районах Урала, включая Челябинск и Курган, а также в южной части Сибирского федерального округа — Томской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае», — пояснил синоптик и добавил, что жаркие воздушные массы из Пакистана и Индии могут достичь даже Якутии.

Цыганков уточнил, что для разных частей страны понимание аномальной жары отличается: для одних это будет плюс 40 градусов, а для других — плюс 25. По поводу Центральной России и Москвы в частности метеоролог сказал, что пока сложно сделать точный прогноз. Пока известно, что жара летом будет длиться месяц-полтора, но когда именно — не понятно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал бредом прогнозы о невероятно жарком лете в Москве.

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