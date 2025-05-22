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13:16, 22 мая 2025Экономика

Синоптик назвал бредом сообщения о жарком лете в Москве

Синоптик Тишковец: Летом в столице будет на 1-2 градуса теплее нормы
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «горячим бредом» и «чушью» сообщения о предстоящем «невероятно жарком лете». Прогнозом летней погоды синоптик поделился у себя в Telergam-канале.

Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20 процентов. «Лето в средней полосе России будет хорошее», — прокомментировал Тишковец.

Ранее эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал в Москве лето с температурой на 3-5 градусов выше климатической нормы.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в настоящее время нельзя точно предсказать, каким будет лето в столице. Она напомнила, что аномальная жара — это когда среднесуточная температура воздуха превышает норму на пять градусов. Такого в столичном регионе пока не прогнозируется. Согласно текущим прогнозам, температура летом окажется на 1-1,5 градуса выше нормы.

Среднесуточная температура в столице в июне должна держаться на отметке 17 градусов выше нуля, в июле и августе — на отметке плюс 19-21 градус.

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