Москвичам пообещали жаркое лето

Синоптик Ильин: По долгосрочным прогнозам, лето в Москве будет жарким

Лето 2025 года в Москве будет жарким, если верить долгосрочным прогнозам. Такую погоду пообещал жителям столицы эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Не обойдется без кратковременных периодов понижения температуры, возможно похолодание во время дождя, но до 18-20 градусов», — предсказал синоптик. Ильин подчеркнул, что большую часть сезона температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическое лето в столице наступит раньше календарного. По прогнозам метеоролога, это случится в пятницу, 23 мая. К этому сроку среднесуточная температура превысит отметку в 15 градусов тепла.

В выходные, 24-25 мая, показатель достигнет уже плюс 26 градусов, пообещала Позднякова. По ночам температура будет держаться в районе плюс 12-14 градусов.