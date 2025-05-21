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17:49, 21 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали жаркое лето

Синоптик Ильин: По долгосрочным прогнозам, лето в Москве будет жарким
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лето 2025 года в Москве будет жарким, если верить долгосрочным прогнозам. Такую погоду пообещал жителям столицы эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Не обойдется без кратковременных периодов понижения температуры, возможно похолодание во время дождя, но до 18-20 градусов», — предсказал синоптик. Ильин подчеркнул, что большую часть сезона температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическое лето в столице наступит раньше календарного. По прогнозам метеоролога, это случится в пятницу, 23 мая. К этому сроку среднесуточная температура превысит отметку в 15 градусов тепла.

В выходные, 24-25 мая, показатель достигнет уже плюс 26 градусов, пообещала Позднякова. По ночам температура будет держаться в районе плюс 12-14 градусов.

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