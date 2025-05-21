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15:42, 21 мая 2025Экономика

Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

Синоптик Позднякова: Метеорологическое лето наступит в Москве в пятницу
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве наступает метеорологическое лето. Точную дату его прихода агентству РИА Новости назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, метеорологическое лето вступит в свои права в Москве 23 мая. Пока что воздух в городе прогрелся до плюс 12 градусов, но к пятнице среднесуточная температура превысит отметку в 15 градусов тепла. В выходные, 24-25 мая, показатель достигнет уже плюс 26 градусов, пообещала Позднякова. По ночам температура будет держаться в районе плюс 12-14 градусов. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер в выходные будет умеренным.

Комфортной погода останется и в начале следующей недели, правда, вероятны локальные кратковременные дожди. С дождями, как правило, приходит небольшое похолодание, но ниже отметки в 22 градуса тепла температура не опустится, уверяет Позднякова.

Хорошая погода установится в Москве и в начале лета. Благодаря действию антициклона в столице будет солнечно и тепло. Столбики термометров в первые дни лета могут подняться до плюс 30 градусов.

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