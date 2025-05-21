Москвичам пообещали комфортное начало лета

Синоптик Позднякова: Начало лета в столице обещает быть комфортным

Зарубежные модели долгосрочных прогнозов погоды указывают, что начало летнего сезона в столичном регионе будет комфортным. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погоду станет формировать антициклон, а это значит, что будет много солнца и тепла. Максимальная температура воздуха начнет приближаться к отметке в плюс 30 градусов Цельсия. Первый летний дождь в Москве наиболее вероятен только 4-5 июня с подходом циклона.

Ранее Татьяна Позднякова спрогнозировала, что температура летом в столице окажется на 1-1,5 градуса выше нормы. О том, что лето будет сопровождать аномальная жара, когда температура на пять градусов превышает норму, пока сказать нельзя.