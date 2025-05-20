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15:56, 20 мая 2025Экономика

Синоптик оценила вероятность жаркого лета в Москве

Синоптик Позднякова: Лето в столице будет теплее нормы
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В настоящее время нельзя точно заявить, что лето в столице будет аномально жарким, заявила «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик напомнила, что аномальная жара — это когда среднесуточная температура воздуха превышает норму на пять градусов. Такого в столичном регионе пока что никто не прогнозирует. При этом текущие прогнозы говорят, что температура летом окажется на 1-1,5 градуса выше нормы. Это подтверждают все модели российских и зарубежных специалистов, отметила Позднякова.

Вторник, 20 мая, оказался самым холодным днем в столице. Температура начнет расти уже 21 мая. Сначала потеплеет до плюс 16 градусов, а с четверга, 22 мая, погода будет возвращаться к климатической норме. При этом некоторые синоптические данные говорят о том, что июнь в столице начнется 30-градусной жарой.

Вот это да!
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