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18:38, 19 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали 30-градусную жару

Синоптик Шувалов: Июнь в столице может начаться 30-градусной жарой
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

Июнь в столице может начаться 30-градусной жарой, сообщил у себя в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, прогноз пока неточный, однако вероятность наступления жары «довольно велика». В последние дни мая с вероятностью в 75-80 процентов ожидается рост температуры до плюс 26-29 градусов Цельсия. «А там рукой подать и до 30 градусов», — прокомментировал синоптик.

Шувалов напомнил, что в 2025 году после снегопада 8-9 мая температура 31 мая уже зашкаливала за плюс 30 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что после теплых выходных, 17 и 18 мая, в Москву придет новая волна похолодания.

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