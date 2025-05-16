Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Синоптик Шувалов: После теплых выходных в Москву придет новая волна похолодания

После теплых выходных, 17 и 18 мая, в Москву придет новая волна похолодания. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

В конце этой недели, по словам синоптика, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, а ночные температуры не опустятся ниже плюс 10 градусов. «Заморозки уже не вернутся до сентября-октября. Что касается теплого периода, он придется именно на выходные», — отметил Шувалов.

Однако надолго теплая погода в столице не задержится. Во второй половине дня 18 мая начнутся дожди, и начнется похолодание. В понедельник южный ветер сменится северо-западным, и дневные температуры вернутся к плюс 13-15 градусам, заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в июне в Москву тоже придет временное похолодание.