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16:14, 16 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Синоптик Шувалов: После теплых выходных в Москву придет новая волна похолодания
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

После теплых выходных, 17 и 18 мая, в Москву придет новая волна похолодания. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

В конце этой недели, по словам синоптика, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, а ночные температуры не опустятся ниже плюс 10 градусов. «Заморозки уже не вернутся до сентября-октября. Что касается теплого периода, он придется именно на выходные», — отметил Шувалов.

Однако надолго теплая погода в столице не задержится. Во второй половине дня 18 мая начнутся дожди, и начнется похолодание. В понедельник южный ветер сменится северо-западным, и дневные температуры вернутся к плюс 13-15 градусам, заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в июне в Москву тоже придет временное похолодание.

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