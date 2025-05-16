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15:49, 16 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали июнь не без похолоданий

Синоптик Ильин: В июне в столицу придет временное похолодание
Мария Черкасова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предстоящий июнь в Москве ожидается теплым, однако и не без похолодания. Об этом NEWS.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Первый месяц лета, вероятно, начнется с довольно жаркой погоды, температура ожидается на уровне плюс 22-27 градусов Цельсия. Однако весь месяц жара не продлится, ей на смену обязательно придет похолодание, заявил Ильин.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что в июне воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов. Среднемесячная температура может оказаться на 1-1,5 градуса выше нормы, составляющей 17,4 градуса.

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