Москвичам пообещали 30-градусную жару

Синоптик Позднякова: В июне воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов

В июне 2025 года воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов. Жаркую погоду пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптика, лето в Москве состоится. Обычно средняя температура воздуха в июне достигает 17,4 градуса — в 2025 году эти значения могут быть выше на 1-1,5 градуса. «Велика вероятность, что даже в первом месяце лета максимальная температура воздуха несколько дней будет достигать 30 градусов», — предсказала Позднякова.

При этом есть риск дефицита осадков, предупредила метеоролог. «И следующие месяцы лета настраивают москвичей на тепло и дефицит осадков. Так что отдохнуть и погреться можно будет летом и в Подмосковье», — заключила специалистка.

Ранее москвичи пережили самую теплую ночь с начала мая. Минимальная температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже плюс 10,4 градуса.