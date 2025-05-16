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07:27, 16 мая 2025Экономика

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая

Синоптик Леус: Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

В Москве минувшая ночь стала самой теплой с начала мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже плюс 10,4 градуса», — отметил синоптик. Он отметил, что это самый высокий показатель нынешнего мая.

По его словах, на других метеостанциях города ночной минимум составил от плюс 7,7 градуса в Бутово до плюс 12,0 на Балчуге. В свою очередь, в грядущие выходные в Москве и области ночи вновь будут теплыми. Ожидается плюс 6 — плюс 11 градусов, резюмировал Леус.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в столице в ближайшие дни ожидается теплая погода, столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. То есть на смену заморозкам в Москву приходит потепление. При этом температура ниже нормы ожидается со среды, погода на неделе будет дождливая и прохладная.

Также стало известно, что в ближайшие дни в Сибирском федеральном округе потеплеет до плюс 30 градусов. Жара продержится в российском регионе округе два дня.

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