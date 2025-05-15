Москвичам пообещали грозу и тепло

Синоптик Цыганков: 16 мая в Москве ожидается гроза и плюс 20 градусов

В столице в ближайшие дни ожидается летняя погода, столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Почти летняя погода ожидается в ближайшие четыре дня, она будет обусловлена теплым циклоном с юго-запада. Понижение температуры ожидается на следующей неделе. Температура ниже нормы ожидается со среды, погода не неделе будет дождливая и прохладная.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что 16 мая основной атмосферный фронт с грозами придется на западные районы Московской области. Грозы, скорее всего, ожидаются в Можайском и Волоколамском районах. В самой Москве и в других районах Московской области кратковременные дожди с вероятностью гроз пройдут лишь местами. При грозах порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ранее во вторник, 14 мая, на подмосковный город Дмитров обрушился крупный град. На одной из публикаций местный житель держит горстку осадков в руке, град по размеру близок к горошине.