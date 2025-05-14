На Подмосковье обрушился град размером с горошину

На Дмитров в Подмосковье обрушился град размером с горошину

На подмосковный город Дмитров обрушился крупный град. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Местные жители поделились кадрами с градом. На одном из фото мужчина держит горстку осадков в руке, град по размеру близок к горошине.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал каналу, что град не доберется в Москву, так как в столице наблюдается положительная температура на высоте до одного километра. Однако ночью в городе возможны кратковременные осадки с прояснениями.

Ранее в Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Ночью температура в некоторых частях региона может опуститься до минус одного градуса.