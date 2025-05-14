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16:25, 14 мая 2025Экономика

Подмосковье предупредили об опасности

В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра.

Оранжевый уровень опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба из-за непогоды. Предупреждение будет действовать с 0:00 до 7:00 четверга, 15 мая. «В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются заморозки до минус одного градуса Цельсия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что май в Москве завершится теплой погодой. Температура воздуха в столице может подняться до 25 градусов тепла.

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