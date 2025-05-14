Москвичам рассказали о погоде в конце мая

Синоптик Позднякова: Май в столице закончится 25-градусным теплом

Май в столице завершится теплой погодой, рассказала агентству «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем воздух может прогреваться до отметки плюс 25 градусов Цельсия. Однако синоптик отметила, что такой прогноз на конец весны — предварительный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тепло начнет возвращаться в столицу с пятницы, 16 мая. Ночью ожидается 8-10 градусов, до конца недели около 10 градусов. Днем ожидается от плюс 16 до плюс 20 градусов. В выходные, 17 и 18 мая, воздух в Москве прогреется ночью до 8-12 градусов, а днем — от 17 до 19 градусов. В последние дни недели возможны дожди, отметил специалист.