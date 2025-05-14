Назван день возвращения тепла в Москву

Метеоролог Вильфанд: С пятницы в Москве произойдет потепление

С пятницы, 16 мая, в столицу вернется майское тепло и погода будет близка к норме, днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 16 мая воздушные массы перемещаются с юга, юго-востока, умеренно теплые. Ночные температуры в Москве уже 8-10 градусов, и до конца недели они будут около 10. И дневные температуры от 16 до 20 градусов. Все, уже с пятницы температура близка к норме», — сказал Вильфанд.

В выходные воздух в Москве прогреется ночью до 8-12 градусов, а днем — от 17 до 19 градусов. При этом в выходные возможны дожди, 17 мая — кратковременный дождь, а 18 мая возможны более значительные осадки, отметил руководитель Гидрометцентра.

«В середине недели, во вторник-среду, все-таки понижение температуры будет не такое сильное, но на 2-3 градуса температура понизится», — добавил он.

Ранее Вильфанд говорил о том, что среднегодовая температура в Москве может вырасти на 2-5 градусов. По мягкому сценарию повышение произойдет на 1,5-2 градуса, по более жесткому — на 5,5 градуса.