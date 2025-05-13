Москвичам пообещали более теплый климат

Синоптик Вильфанд: Среднегодовая температура в Москве вырастет на 2–5 градусов

В ближайшем будущем средняя температура в столичном регионе может увеличиться на 2-5 градусов Цельсия. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно мягкому сценарию, повышение произойдет на 1,5–2 градуса, по более жесткому сценарию — на 5,5 градуса.

Синоптик напомнил, что прошедшая зима в столице оказалась «супераномальной». Так, среднемесячная температура января составляла 0,1 градуса тепла. Весной же долго держалась летняя температура. Вильфанд объяснил, что благодаря изменению климата растет вариабельности температуры и амплитуд погодных колебаний.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что потепление вернется в столицу в выходные, 17 и 18 мая. Температура в эти дни повысится до 15-20 градусов Цельсия.