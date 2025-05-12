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14:05, 12 мая 2025Экономика

Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Синоптик Позднякова: 17-18 мая в Москве потеплеет до плюс 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В выходные в столице ожидается потепление. Сроки возвращения хорошей погоды Агентству городских новостей «Москва» назвала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Первая половина недели запомнится дождями и заморозками. Порывы ветра составят около 12-17 метров в секунду. Однако к концу недели, по прогнозам синоптика, температура в Москве резко повысится. Потепление начнется с четверга, 15 мая — воздух в этот день прогреется до плюс 12-17 градусов днем и плюс 3-8 градусов ночью. В пятницу показатель составит до 19 градусов тепла днем и плюс 9 ночью. В субботу-воскресенье, 17-18-го числа, столбики термометров поднимутся до плюс 15-20 градусов, обещает Позднякова. Таким образом, температура, наконец, вернется к климатической норме, отмечает метеоролог.

В эти же сроки ожидает потепления и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До этого времени, по его словам, погода в Москве будет скорее соответствовать концу первой-второй пятидневки апреля.

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