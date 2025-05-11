Россиянам рассказали о приходе тепла после заморозков

Синоптик Вильфанд: Майская погода придет в Россию в конце следующей недели

Пока рано говорить о 20-градусном тепле, однако потепление постепенно вернется в Россию к концу следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом погоды на ближайшее время он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Метеоролог рассказал, что в настоящее время в европейской части России погода соответствует концу первой-второй пятидневки апреля, отставая от своего климатического развития. По его словам, ближайшие три ночи ночная температура будет около нуля или отрицательная, днем погода окажется в пределах от 8 до 13 градусов, в Москве — плюс 10 градусов.

«В четверг, поскольку будут уже перемещаться воздушные массы с юго-запада и запада, все-таки будет чуть потеплее. В четверг ночные температуры от 2 до 7, а дневные от 13 до 18 градусов. Но и такая температура на 3-4 градуса ниже нормы. Это холодная погода для середины мая», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что только в пятницу и субботу столбик термометра уверенно перевалит за отметку в 15 градусов, а на юге достигнет 18 градусов. Этот показатель все равно ниже нормы на 2 градуса, однако даже в таком случае все равно можно говорить, что пришла майская погода, объяснил Вильфанд.

Ранее Москве пообещали возвращение октября в мае. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода не будет напоминать майскую, ей больше пойдет определение «классический октябрь».