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10:56, 11 мая 2025Экономика

Москве пообещали возвращение октября в мае

Синоптик Тишковец спрогнозировал приход октябрьской погоды в Москву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в Москву придет октябрьская погода с дождем и даже мокрым снегом. Об этом синоптик рассказал РИА Новости.

По его словам, погода не будет напоминать майскую, ей больше пойдет определение «классический октябрь». «В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег, — добавил Тишковец. — В понедельник будет пасмурно и аномально холодно». По его данным, 12 мая в столице ночью будет от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем ожидается плюс 6 — плюс 8 градусов, а в Подмосковье плюс 4 — плюс 9 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует показателям середины осени.

«В небе появятся белые "мухи". Летнее тепло будет только летом», — констатировал Тишковец.

Ранее россиян предупреждали о скорых заморозках. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, самое сильное похолодание ожидается в самой западной части страны — в Калининградской области.

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