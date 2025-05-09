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04:25, 9 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о скорых заморозках

Синоптик Вильфанд: В центре европейской части России ожидаются заморозки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

В центре европейской части России в ближайшее время ожидаются заморозки. Об этом в интервью «Интерфакс» россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, самое сильное похолодание ожидается в самой западной части страны — в Калининградской области. Там температура воздуха опустится до минус 5 градусов. В Московской и прилегающих областях температура ночью и утром будет опускаться до минус 3 градусов.

Холодная погода также ожидается и в более восточных регионах, включая Мордовию Нижегородскую и Кировскую области. При этом в азиатской части России ожидается сильная жара.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала срок потепления в Москве. По словам синоптика, прохладная погода в городе продержится до понедельника, 12 мая.

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