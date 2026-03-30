Назван неожиданный способ снизить давление без лекарств

Sports: Занятия боксом помогают снизить артериальное давление у молодых людей

Всего шесть недель занятий боксом могут заметно снизить артериальное давление у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса в Эль-Пасо. Результаты их работы опубликованы в журнале Sports.

В исследовании приняли участие 24 человека в возрасте около 25 лет с повышенным давлением или гипертонией первой стадии. Участников разделили на две группы: одна три раза в неделю занималась боксом, выполняя интервальные тренировки с раундами по три минуты, другая — упражнениями на растяжку и баланс.

Через шесть недель у участников из «боксерской» группы систолическое давление снизилось в среднем на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на 10. По словам авторов, такие результаты сопоставимы, а иногда и превосходят эффект медикаментозной терапии. Также улучшилось состояние сосудов: они стали более эластичными и лучше реагировали на изменение кровотока.

Исследователи отмечают, что гипертония часто развивается незаметно, особенно у молодых людей, и подобные доступные формы физической активности могут стать эффективной альтернативой раннему назначению лекарств.

Ранее стало известно, что добавки витамина C помогают в снижении артериального давления.