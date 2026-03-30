11:46, 30 марта 2026

Назван неожиданный способ снизить давление без лекарств

Sports: Занятия боксом помогают снизить артериальное давление у молодых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: IvanRiver / Shutterstock / Fotodom

Всего шесть недель занятий боксом могут заметно снизить артериальное давление у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса в Эль-Пасо. Результаты их работы опубликованы в журнале Sports.

В исследовании приняли участие 24 человека в возрасте около 25 лет с повышенным давлением или гипертонией первой стадии. Участников разделили на две группы: одна три раза в неделю занималась боксом, выполняя интервальные тренировки с раундами по три минуты, другая — упражнениями на растяжку и баланс.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Высокое артериальное давление: чем опасно и как его понизить в домашних условиях
Высокое артериальное давление:чем опасно и как его понизить в домашних условиях
26 июня 2025

Через шесть недель у участников из «боксерской» группы систолическое давление снизилось в среднем на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на 10. По словам авторов, такие результаты сопоставимы, а иногда и превосходят эффект медикаментозной терапии. Также улучшилось состояние сосудов: они стали более эластичными и лучше реагировали на изменение кровотока.

Исследователи отмечают, что гипертония часто развивается незаметно, особенно у молодых людей, и подобные доступные формы физической активности могут стать эффективной альтернативой раннему назначению лекарств.

Ранее стало известно, что добавки витамина C помогают в снижении артериального давления.

    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    Польша оградит себя электричеством от Украины

    Все новости
