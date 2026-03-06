Реклама

Популярный витамин связали со снижением артериального давления

F&F: Добавки витамина C помогают в снижении артериального давления
Екатерина Графская
Добавки витамина C могут быть связаны со снижением артериального давления у взрослых. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав результаты 17 рандомизированных клинических испытаний, объединенных в нескольких метаанализах. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

Анализ показал, что прием витамина C может снижать систолическое давление примерно на 3,7 миллиметра ртутного столба. Систолическое давление — это верхний показатель при измерении давления. Он отражает давление крови в артериях в момент, когда сердце сокращается и выталкивает кровь.

При этом диастолическое давление — нижний показатель, который показывает давление в сосудах в момент, когда сердце расслабляется между ударами. В среднем по всем участникам исследования значимого снижения этого показателя обнаружено не было. Однако у людей с диабетом диастолическое давление уменьшалось примерно на 2,3 миллиметра ртутного столба.

Авторы отмечают, что такие изменения могут иметь значение для сердечно-сосудистого здоровья. Тем не менее ученые подчеркивают, что уровень доказательности пока остается ограниченным, поэтому для подтверждения эффекта витамина C необходимы более крупные и длительные клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень селена усиливает риски гипертонии от жирной пищи.

