Наука и техника
00:30, 4 марта 2026

Раскрыт неожиданный механизм защиты от гипертонии

Front Nutr: Низкий уровень селена усиливает риски гипертонии от жирной пищи
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Rawpixel.com on Freepik

Влияние жирной пищи на риск гипертонии может зависеть от уровня селена в рационе. Ученые пришли к выводу, что достаточное потребление этого микроэлемента может снижать негативный эффект избыточного жира на показатели артериального давления. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В анализ включили 5 643 взрослых без гипертонии на старте, которых наблюдали до 2011 года. За это время повышенное давление развилось у 1 722 участников. В целом более высокое потребление жиров было связано с повышенным риском гипертонии. Однако при разделении по уровню селена оказалось, что эта связь сохранялась только у людей с низким его потреблением (менее 32,2 микрограмма в сутки). В группе с более высоким уровнем селена (более 50,2 микрограмма в сутки) статистически значимой зависимости уже не наблюдалось.

По расчетам исследователей, при низком уровне селена прибавка 50 г жира в день сопровождалась ростом систолического давления в среднем на 0,69 миллиметра ртутного столба. Авторы предполагают, что селен может частично компенсировать вред жиров за счет антиоксидантных свойств и участия в защите сосудов от воспаления и окислительного стресса.

Исследователи подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь и не означает, что жирную пищу можно «нейтрализовать» добавками. Тем не менее результаты поддерживают рекомендации по умеренному потреблению жиров и достаточному поступлению селена — около 55 мкг в сутки — как возможной стратегии профилактики гипертонии.

Ранее ученые выяснили, что регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома.

