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22:45, 7 июня 2026Россия

Раскрыто состояние пострадавших при опрокидывании автобуса с детьми под Ярославлем

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области оказались в тяжелом состоянии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Раскрыто состояние пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в дорожную аварию в Угличском округе Ярославской области. Подробности журналистам ТАСС сообщили в оперативных службах.

Как уточняется, трое пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии. Среди них есть один ребенок, уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, две женщины сейчас находятся в реанимации. Ребенка намерены госпитализировать в Ярославле. «Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в деревне Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. В салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. Жертв нет. Причины инцидента выясняются.

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