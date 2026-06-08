Раскрыто состояние пострадавших при опрокидывании автобуса с детьми под Ярославлем

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области оказались в тяжелом состоянии

Раскрыто состояние пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в дорожную аварию в Угличском округе Ярославской области. Подробности журналистам ТАСС сообщили в оперативных службах.

Как уточняется, трое пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии. Среди них есть один ребенок, уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, две женщины сейчас находятся в реанимации. Ребенка намерены госпитализировать в Ярославле. «Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в деревне Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. В салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. Жертв нет. Причины инцидента выясняются.