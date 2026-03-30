Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 30 марта 2026

У России заметили новые проблемы с углем

«Ъ»: Рост продаж коксующегося угля в Индию не закроет падение поставок в Китай
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Индия в 2026 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) увеличит закупки металлургического угля в России, но такой рост не позволит компенсировать падение продаж в Китай. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков BigMint, поставки в Индию российскими производителями вырастут на восемь процентов, до 23,8 миллиона тонн, что позволит им занять второе место после Австралии (39,6 миллиона тонн). Третьими с результатом 10 миллионов тонн останутся США.

В общей сложности импорт металлургического угля в эту страну увеличится на девять процентов за счет расширения металлургического производства. Индийский коксующийся уголь дает слишком много золы, что заставляет производителей обращаться к иностранным поставщикам.

Для роста экспорта компании из России увеличивают скидки, что бьет по доходности, но остается безальтернативными вариантом на фоне падения продаж в Китай. Источник издания на рынке указывает, что масштаб черной металлургии в КНР слишком велик, чтобы компенсировать сложную ситуацию на нем другими экспортными направлениями.

В феврале импорт коксующегося угля в Китай упал на 31,4 процента относительно января, до минимума за девять месяцев. Выплавка стали, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе-феврале снизилась на 3,6 процента.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что перспективными для России рынками выглядят Вьетнам, Малайзия, Пакистан, Тайвань и Турция. Все эти страны зависят от импорта сырья и развивают свою металлургию. Однако, уверен эксперт, дисконты на поставки из России сохранятся во всех вариантах.

Ранее сообщалось, что российские угледобывающие компании сталкиваются с дефицитом полувагонов, что с трудом позволяет им выполнять планы по погрузке угля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

    Россиянина ранили полицейские во время погони

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok