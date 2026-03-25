Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:56, 25 марта 2026

Российская кризисная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой

«Ъ»: Российские угледобывающие компании пожаловались на нехватку полувагонов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Угледобывающие компании с прошлого месяца сталкиваются с дефицитом полувагонов, что с трудом позволяет им выполнять планы по погрузке угля. Об этом говорится в письме губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, оценивающего ситуацию как критическую, главе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олегу Белозерову, передает «Коммерсантъ».

По словам главы региона, выдерживать график поставок в восточном направлении угольщики пытаются за счет перераспределения вагонов, прибывших под погрузку в западные порты и во внутрироссийском сообщении. Однако он видит реальный риск срыва соглашения о вывозе 55 миллионов тонн угля на экспорт из восточных портов страны.

Сами предприятия отрасли подтверждают неожиданную проблему. Например, «СДС-Уголь» указывает, что с 1 по 19 февраля обеспеченность вагонами, пригодными для грузовых операций, составила 70 процентов от согласованных объемов.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников предупредил, что среднемесячные финансовые потери отрасли от дефицита полувагонов можно оценить в 0,8-1,2 миллиарда рублей недополученной прибыли. В натуральном выражении это означает от двух до трех миллионов тонн стоимостью 13-20 миллиардов рублей.

Источник издания среди операторов рассказал, что собственники грузового подвижного состава активно списывают вагоны. У некоторых из них срок службы заканчивается только в 2034 году, однако рост стоимости капитального ремонта и ухудшение экономики дальних угольных маршрутов делает невыгодной их эксплуатацию.

В Минэнерго заверили, что ситуация с обеспечением грузоотправителей порожними вагонами находится под контролем. Представитель РЖД опроверг наличие проблемы, указав, что соглашение о вывозе угля с Кузбассом перевыполняется. Локальные дефициты вагонов в компании объяснили проблемами операторов и сбоями в работе портов.

Ранее Росстат сообщил, что из-за низких мировых цен и западных санкций убытки российских угольных компаний в 2025 году превысили 400 миллиардов рублей. По оценке замглавы Минэнерго Дмитрия Исламова, в 2026-м предприятия отрасли на фоне сохранения негативной конъюнктуры получат совокупный убыток в размере более 500 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok