Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

Исламов: 51 предприятие угольной отрасли РФ закрыто или на грани закрытия

Как минимум две крупные российские отрасли заявили о кризисе, из-за которого массово закрываются предприятия. В тяжелом положении оказалась угольная и лесная промышленность.

Среди основных причин — низкий уровень экспорта и крепкий рубль, а также высокая ключевая ставка. Угольщики предупреждают, что их убытки достигают уже сотен миллиардов рублей.

Кризис приводит к закрытию десятков шахт и разрезов

О сложной ситуации для российских угольщиков сообщается как минимум уже несколько месяцев. Кризис наблюдается на фоне падения мировых цен на этот вид топлива, полной потери европейского рынка сбыта, который до 2022 года являлся для отечественных предприятий ключевым, а также нехватки инфраструктуры для более активных поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Перспективы на 2025 год для российских угольщиков оглашались как неутешительные. Согласно прогнозу консалтинговой компании Kept, до конца декабря мировые цены на энергетический и коксующийся (металлургический) уголь могут упасть в среднем на 8-22 процента в зависимости от вида. Проблем отечественным предприятиям также добавит удорожание железнодорожных тарифов, перевалки в портах и аренды полувагонов. Кризисная ситуация в отрасли, как ожидается, сохранится как минимум до 2030 года.

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Замглавы министерства Дмитрий Исламов признавал, что ситуация с ценами, вывозом угля и тарифами очень тяжелая и причины кризиса настолько сейчас глубокие, что отрасль подошла к остановке предприятий. Сегодня же Исламов сообщил, что на середину июля закрыто или на грани закрытия 51 предприятие — это шахты и разрезы, и ситуация продолжает ухудшаться. Он оценил убытки отрасли в прошлом году в 112,6 миллиарда рублей.

Замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин предрекает, что если нынешние негативные тенденции не переломить, то убытки угольных компаний в России в совокупности по итогам 2025 года могут достигнуть 300-350 миллиардов рублей, что сравнимо с годовым бюджетом крупных регионов — например, Ростовской области. Чиновник подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым месяцем, все более серьезной проблемой становится значительная закредитованность угольщиков.

В мае президент России Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, разработанную Минэнерго. Она включает отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря, а также возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Отсрочку при необходимости могут продлить, если ситуация не станет улучшаться в обозримой перспективе. Эта мера поддержки может быть как адресной, так и «общесистемного» характера.

Также для сибирских предприятий доступна компенсация в 12,8 процента от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельные компании могут получить субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

К проблемам для лесопромышленников приводит крепкий рубль

Сегодня же «Коммерсантъ» сообщил, что на прошлой неделе Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности обратилась в Минпромторг с жалобой на сложную ситуацию в отрасли, грозящую остановкой ряда предприятий. Там предложили даже создать оперштаб по отслеживанию обстановки и провести совещания под председательством министра Антона Алиханова.

Лесопромышленники заявляют об одном из самых напряженных периодов для отрасли в истории. Общие объемы заготовки лесосырья в 2024 году по сравнению с 2021 годом сократились на 13 процентов.

Другой причиной кризиса также является закрытие ряда зарубежных рынков для экспорта. Снизился спрос и на внутреннем рынке, за чем последовало падение цен. Критичен для лесопромышленников и крепкий рубль, сохранение высокой ключевой ставки Центробанка, а также рост ставки налога на прибыль — с 20 до 25 процентов.

В результате, как говорится в письме, целлюлозно-бумажные предприятия становятся убыточными и теряют свою конкурентоспособность. При сохранении этих негативных тенденций во втором полугодии велика вероятность остановки промышленных производств, отмечается в документе.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Гендиректор группы компаний УЛК Владимир Буторин подтвердил тяжелую ситуацию, указав, что, по сути, прекратился сбыт пеллетов, балансы и щепы, а на пиломатериалы цены постоянно снижаются. В Segezha Group добавили, что на состояние лесной промышленности негативно сказывается «непростая экономическая ситуация, за которой стоят сложности с экспортом, проблемы в строительной отрасли, снижение спроса, рост логистических тарифов, снижение операционной эффективности активов». «Смягчение денежно-кредитной политики может дать импульс к восстановлению предприятий отрасли», — указали там.

В сентябре прошлого года подтверждалось, что в январе-июле 2024-го российские лесопромышленники стали меньше вывозить древесину за рубеж. За полгода РФ поставила за рубеж 13 миллионов кубометров пиломатериалов и круглого леса — на четыре процента меньше в годовом выражении. Более половины экспорта традиционно пришлось на Китай, однако и туда продажи снижались. По словам представителя «Рослесинфорга», снижение поставок в КНР объясняется сложностями с расчетами.

В Госдуме для разрешения кризиса призвали к мобилизационной экономике

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, комментируя кризис отраслей, указал «Ленте.ру», что российская экономика до сих пор ориентирована на экспорт, но остается за железным занавесом, тогда как внутреннему рынку такой объем не нужен.

«Для того чтобы наша экономика работала, нужно увеличить количество потребителей. Иначе себестоимость продукции только растет, оттого что производить надо меньше, а количество работников держать то же самое», — отметил депутат. Кроме того, на фоне низких продаж предприятия не могут взять и заемные деньги в банке из-за высокой ключевой ставки.

В этой ситуации Арефьев призвал вводить мобилизационную экономику, которая подразумевает под собой то, что все предприятия, независимо от формы собственности, должны подчиняться правительству и выполнять госзаказ. «Убыточное это предприятие или нет — в любом случае правительство должно оплачивать все затраты и нести ответственность за работу предприятия. Но у нас никто не хочет вводить мобилизационную экономику. А этот самотек, который идет сегодня, приведет к тому, что все предприятия закроются. Мы просто теряем свою собственную промышленность. Нужен контроль. Нужно регулирование», — посчитал парламентарий.