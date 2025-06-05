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15:35, 5 июня 2025Экономика

Российские власти нашли способ помочь проблемной отрасли

Замглавы Минэнерго Исламов: Отсрочку по налогам для угольщиков могут продлить
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Завершающуюся 1 декабря 2025 года отсрочку по налогам и страховым взносам для представителей угольной отрасли могут продлить. Об этом заявил замглавы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит ТАСС.

Нынешняя отстрочка для угольщиков начала действовать с 1 июня 2025 года. При необходимости ее могут продлить, если ситуация в проблемной отрасли не станет улучшаться в обозримой перспективе, отметил Исламов. Эта мера поддержки может быть как адресной, так и «общесистемного» характера. «По отдельным компаниям и в целом может быть принято решение о продлении этой отсрочки», — резюмировал он.

В настоящее время, уточнил замглавы ведомства, продление налоговой и страховой отсрочки рассматривается для 17 наиболее проблемных угольных предприятий. Они находятся в так называемой красной зоне. В дальнейшем эту меру поддержки власти могут распространить и на другие отраслевые компании. В числе из возможных вариантов помощи также рассматривается реструктуризация кредитной задолженности, заключил Исламов.

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Кризисная ситуация в российской угольной отрасли наблюдается на фоне падения мировых цен на этот вид топлива, полной потери европейского рынка сбыта, который до 2022 года являлся для отечественных предприятий ключевым, а также нехватки инфраструктурных ресурсов для более активной диверсификации поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В связи с этим компании Кемеровской области, главного угледобывающего региона страны, как отмечалось, стали негласно отказываться от вывоза угля на восток, хотя ранее это направление считалось для них самым востребованным и выгодным. Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде подтвердил, что с начала года «потерялся» уже миллион тонн угля, не став уточнять, сколько из этих объемов приходится на Кузбасс.

Перспективы на 2025 год для российских угольщиков — неутешительные. Согласно прогнозу консалтинговой компании Kept, до конца декабря мировые цены на энергетический и коксующийся (металлургический) уголь могут упасть в среднем на 8-22 процента в зависимости от вида. Проблем отечественным предприятиям также добавит удорожание железнодорожных тарифов, перевалки в портах и аренды полувагонов. Кризисная ситуация в отрасли, как ожидается, сохранится как минимум до 2030 года.

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