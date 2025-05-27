Российские угольные компании стали нести убытки по всем направлениям

«Ъ»: Угольные компании стали отказываться от вывоза угля на восток из-за убытков

Угольные компании Кемеровской области, главного угледобывающего региона страны, стали негласно отказываться от вывоза угля в восточном направлении, ранее самом востребованном и выгодном. Об этом со ссылкой на данные железнодорожников пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе замгендиректора ОАО «РЖД» Михаил Глазков рассказал, что с начала года компания сталкивалась с неисполнением заявок на вывоз топлива в порты Юга и Северо-Запада. Однако с конца апреля та же ситуация наблюдается и в случае Восточного полигона.

По его словам, уже семь производителей Кузбасса оставляют заявки на вывоз в сторону Дальнего Востока, но не предъявляют сам груз. Заменить его альтернативными грузами не получается, потому что официальных отказов нет, а соглашение о гарантированном вывозе угля, заключенное с регионом, не позволяет РЖД самостоятельно менять структуру перевозок.

Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде подтвердил, что с начала года «потерялся» уже миллион тонн угля. Сколько из этого объема приходится на Кузбасс, он не уточнил.

Источник издания в отрасли указал, что экспорт энергетического угля из Кемеровской области стал приносить убыток во всех направлениях. В качестве причин такой ситуации он назвал падение мировых цен на топливо, рост стоимости логистики и укрепление рубля. Слабую положительную доходность сохраняет только металлургический уголь

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук констатировал, что крепкий рубль окончательно обрушил экономику угольного экспорта. Убытки на всех направлениях несут не только угольные компании, но и железнодорожные операторы, которые вынуждены предоставлять максимальные скидки поставщикам.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов объяснил, что поставки обычного угля на Дальний Восток потеряли всякий смысл. Поэтому компании продают только небольшие партии сотовых углей. По его мнению, угольщики не отказываются от заявок из-за надежд, что в следующие месяцы ситуация на мировых рынках изменится к лучшему.

Большинство экспертов полагают, что выбраться из кризиса до 2030 года угольная отрасль уже не сможет. Некоторую доходность смогут сохранить только экспортеры коксующегося угля.

Ранее вице-премьер Александр Новак признал, что Китай не хочет отменять импортную пошлину на российский уголь, хотя переговоры по этому поводу идут. Страна была одним из основных покупателей у российских компаний, но в последний год объем поставок рухнул, так как Пекин дает преференции своим производителям.