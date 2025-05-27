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08:43, 27 мая 2025Экономика

Российским угольщикам спрогнозировали затяжной кризис

«Ъ»: Убыточность части российской угольной отрасли сохранится до 2030 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Убыточность значительной части российской угольной отрасли сохранится как минимум до 2030 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз участников рынка.

В ближайшие пять лет доходность сохранят только экспортеры коксующегося угля. Прибыль же российских поставщиков энергетического и востребованного на китайском рынке антрацита продолжит быть отрицательной по большинству направлений. Более того, финансовое положение ряда отраслевых компаний может за это время может ухудшиться, считают аналитики.

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Эксперты NEFT Research прогнозируют, что наиболее кризисная ситуация будет фиксироваться в сегменте металлургического угля. В среднесрочной перспективе прибыльность при поставках этого вида российского топлива может просесть на 23-56 процентов в сравнении с показателями текущего года и составить 0,5-2,1 тысячи рублей за тонну в зависимости от порта. Схожая динамика затронет и экспорт энергетического угля. Убытки при поставках этого вида топлива к 2030 году достигнут в среднем 0,29-1,5 тысячи рублей за тонну.

Кризисная ситуация в российской угольной отрасли наблюдается не первый год. Только за первые два месяца 2024-го почти каждая вторая отраслевая компания в РФ оказалась убыточной. По итогам первого квартала 2025-го совокупные потери угольщиков, по данным Минэнерго, превысили отметку в 70 миллиардов рублей против 112,6 миллиарда за весь прошлый год. В качестве одной из главных причин подобной тенденции эксперты называют падение мировых цен на уголь. Дополнительные проблемы отрасли также создают подорожавшая логистика и усложнение международных расчетов за топливо из-за западных санкций.

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