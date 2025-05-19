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20:06, 19 мая 2025Экономика

Китай отказался отменить пошлину на российский уголь

Вице-премьер Новак сообщил о продолжении переговоров с Китаем по поводу угля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Россия и Китай продолжают обсуждать отмену импортных пошлин на российский уголь, введенную два года назад. Об этом в ответ на вопрос, договорились ли стороны об отмене ограничительных мер во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Чиновник признал, что пока Пекин отказывается идти на такой шаг, но Москва надеется на продолжение обсуждений, поскольку отмена помогла бы нарастить экспорт российского угля.

В последнее время правительство разрабатывает план поддержки угольной отрасли, которая находится в кризисном состоянии. Уже в 2024 году угольщики получили консолидированный убыток в размере 112,6 миллиарда рублей, но в 2025-м из-за нового снижения цен и повышение стоимости логистики ситуация усугубилась.

В конце апреля стало известно, что угольные компании сталкиваются с рекордными убытками при экспорте своей продукции. При этом эксперты не видит условий для улучшения конъюнктуры.

Китайские импортные пошлины, связанные с желанием Пекина поддержать собственную добычу, сокращают возможность поставок российского угля. В феврале Андрей Панов, глава правительства Кемеровской области — крупнейшего угледобывающего региона страны, указывал, что справиться с кризисом в отрасли из-за его масштабов без межгосударственных соглашений с Китаем не выйдет.

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