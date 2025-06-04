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10:33, 4 июня 2025Экономика

Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали падение

Kept: Мировые цены на уголь в 2025 году могут упасть на 20 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Dominik Vanyi / Unsplash

Мировые цены на энергетический и коксующийся (металлургический) уголь в 2025 году могут снизиться. Падение цен на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали в консалтинговой компании Kept, об этом сообщает газета «Ведомости».

В течение года котировки австралийского энергоугля, являющиеся международным бенчмарком, на базисе FOB («с погрузкой на судно») Ньюкасл упадут на 21 процент год к году и составят 108 долларов за тонну. Причиной, по которой будет дешеветь топливо, станут аномально теплая зима, растущие запасы угля в Китае и развитие возобновляемых источников энергии.

На фоне удешевления австралийского угля есть два сценария изменения цен на российский уголь. Первый предполагает сохранение скидок к мировым бенчмаркам на текущем уровне, второй — их снижение, и оба они будут зависеть от предлагаемой властями поддержки. Так, энергоуголь может подешеветь до 22-33 долларов за тонну (минус 8-22 процента соответственно), а коксующийся — до 113,5-120 долларов (минус 17-21 процент).

Из-за падения цен продажи угля за рубеж теряют рентабельность. Экспорт уже был убыточен с января по март, но еще остается минимально рентабельным. Поставки за рубеж сокращаются в том числе из-а удорожания железнодорожных тарифов, перевалки в портах и аренды полувагонов. Как отмечает ряд экспертов, угольная отрасль уже не сможет выбраться из кризиса до 2030 года.

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