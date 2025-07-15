В России призвали мобилизовать экономику на фоне объявленного одной отраслью кризиса

Тяжелое положение российских отраслей говорит о том, что в России необходимо вводить мобилизационную экономику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на обращение Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности с просьбой провести в Минпромторге совещание на тему кризиса в отрасли.
«Надо вводить мобилизационную экономику, которая подразумевает под собой то, что все предприятия, независимо от формы собственности, должны подчиняться правительству и выполнять госзаказы. Убыточное это предприятие или нет, в любом случае правительство должно оплачивать все затраты и нести ответственность за работу предприятия», — заявил Арефьев.
Этот самотек, который идет сегодня, приведет к тому, что все предприятия закроются. Мы просто теряем свою собственную промышленность. Нужен контроль. Нужно регулирование
Депутат отметил, что сложности коснулись не только лесопромышленный комплекс (ЛПК).
«Момент сложный для всех. Дело в том, что наша экономика экспортно ориентирована до сих пор. Сегодня мы как бы за железным занавесом: перестали торговать с внешним миром. А нам самим огромное количество производимых материалов — и лесных, и из металла — не нужно. Поэтому потребления нет», — добавил он.
По словам Арефьева, чтобы российская экономика работала, нужно увеличить количество потребителей. Иначе себестоимость продукции только растет из-за того, что производить надо меньше, а количество работников держать то же самое, объяснил политик.
«Товар девать некуда. Потому что из-за санкций сократились экспортные поставки за рубеж. А тут еще ключевая ставка с курсом доллара. Отрасли при низком курсе доллара несут убытки, потому что продают за бесценок за рубеж свою продукцию. Чтобы сократить издержки, нужны оборотные средства. Оборотных средств, как правило, у нас нет. У нас 30 процентов предприятий убыточные. Значит, нужны заемные деньги, а заемные деньги взять в банке невозможно, потому что ключевая ставка высокая», — рассказал депутат.
В результате получается, что предприятия не могут получить, потому что курс доллара низкий, а взять заемные средства невозможно, потому что очень дорогие кредиты, сообщил Арефьев. В таком случае, по словам собеседника, предприятия нужно закрывать временно или постоянно.
Правительству надо подумать, как себя вести. Низкий курс доллара хорош для импортеров и для того, чтобы уменьшить инфляцию, но при этом экспортно ориентированные предприятия не получают прибыль, а может быть, даже несут убытки. Здесь нужен баланс
«В Советском Союзе не надо было соблюдать этот баланс. Потому что мы производили все свое и мало нуждались в зарубежных поставках, а сегодня мы полностью зависим от Запада. Получается, мы не можем жить ни без импорта, ни без экспорта, а санкции это нарушили», — заключил Арефьев.
Ранее стало известно, что Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой провести совещание на тему кризиса в отрасли. Как говорится в документе, лесопромышленный комплекс (ЛПК) в настоящее время переживает один из самых сложных моментов в истории. Предприятия становятся убыточными, теряют конкурентоспособность на мировом рынке и во втором полугодии при сохранении тенденций многие из них будут вынуждены останавливать производство.