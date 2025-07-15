В России призвали мобилизовать экономику на фоне объявленного одной отраслью кризиса

Депутат Госдумы Арефьев призвал ввести в России мобилизационную экономику

Тяжелое положение российских отраслей говорит о том, что в России необходимо вводить мобилизационную экономику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на обращение Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности с просьбой провести в Минпромторге совещание на тему кризиса в отрасли.

«Надо вводить мобилизационную экономику, которая подразумевает под собой то, что все предприятия, независимо от формы собственности, должны подчиняться правительству и выполнять госзаказы. Убыточное это предприятие или нет, в любом случае правительство должно оплачивать все затраты и нести ответственность за работу предприятия», — заявил Арефьев.

Этот самотек, который идет сегодня, приведет к тому, что все предприятия закроются. Мы просто теряем свою собственную промышленность. Нужен контроль. Нужно регулирование Николай Арефьев первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Депутат отметил, что сложности коснулись не только лесопромышленный комплекс (ЛПК).

«Момент сложный для всех. Дело в том, что наша экономика экспортно ориентирована до сих пор. Сегодня мы как бы за железным занавесом: перестали торговать с внешним миром. А нам самим огромное количество производимых материалов — и лесных, и из металла — не нужно. Поэтому потребления нет», — добавил он.

По словам Арефьева, чтобы российская экономика работала, нужно увеличить количество потребителей. Иначе себестоимость продукции только растет из-за того, что производить надо меньше, а количество работников держать то же самое, объяснил политик.

«Товар девать некуда. Потому что из-за санкций сократились экспортные поставки за рубеж. А тут еще ключевая ставка с курсом доллара. Отрасли при низком курсе доллара несут убытки, потому что продают за бесценок за рубеж свою продукцию. Чтобы сократить издержки, нужны оборотные средства. Оборотных средств, как правило, у нас нет. У нас 30 процентов предприятий убыточные. Значит, нужны заемные деньги, а заемные деньги взять в банке невозможно, потому что ключевая ставка высокая», — рассказал депутат.

В результате получается, что предприятия не могут получить, потому что курс доллара низкий, а взять заемные средства невозможно, потому что очень дорогие кредиты, сообщил Арефьев. В таком случае, по словам собеседника, предприятия нужно закрывать временно или постоянно.

Правительству надо подумать, как себя вести. Низкий курс доллара хорош для импортеров и для того, чтобы уменьшить инфляцию, но при этом экспортно ориентированные предприятия не получают прибыль, а может быть, даже несут убытки. Здесь нужен баланс Николай Арефьев первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«В Советском Союзе не надо было соблюдать этот баланс. Потому что мы производили все свое и мало нуждались в зарубежных поставках, а сегодня мы полностью зависим от Запада. Получается, мы не можем жить ни без импорта, ни без экспорта, а санкции это нарушили», — заключил Арефьев.

Ранее стало известно, что Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой провести совещание на тему кризиса в отрасли. Как говорится в документе, лесопромышленный комплекс (ЛПК) в настоящее время переживает один из самых сложных моментов в истории. Предприятия становятся убыточными, теряют конкурентоспособность на мировом рынке и во втором полугодии при сохранении тенденций многие из них будут вынуждены останавливать производство.