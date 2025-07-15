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11:12, 15 июля 2025Экономика

В России заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли

Исламов: 51 предприятие угольной отрасли РФ закрыто или под угрозой закрытия
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя правительства, убытки отрасли в прошлом году выросли до 112,6 миллиарда рублей.

«По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы», — пояснил он.

По данным Центра ценовых индексов, в первом полугодии цены экспортных поставок российского угля достигли минимумов за пять лет. Так, тонна угля калорийностью 6000 килокалорий на килограмм с погрузкой на Дальнем Востоке 27 июня стоила 69 долларов, что на 21 процент ниже, чем в начале текущего года, и на четверть хуже, чем годом ранее. Такая динамика в совокупности с резким ростом тарифов на перевозку и перевалку стали главными причинами глубокого кризиса в российской угольной отрасли. Также добавили негатива пошлины на российский уголь со стороны Китая, которые Пекин ввел для поддержания своих угледобывающих предприятий.

Еще одной серьезной проблемой для отрасли стало затоваривание складов. Убыточность экспорта энергоресурса привела к тому, что продажи топлива усложнились, в мае поставки через порты в зависимости от региона падали более чем в два раза.

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