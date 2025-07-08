Цены на российский уголь упали до минимума за пять лет

«Ведомости»: Стоимость российского угля за рубежом упала до минимума с 2020 года

В первом полугодии цены экспортных поставок российского угля неизменно падали и к концу указанного периода достигли минимумов за пять лет. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

Например, тонна угля калорийностью 6000 килокалорий на килограмм с погрузкой на Дальнем Востоке 27 июня стоила 69 долларов, что на 21 процент ниже, чем в начале текущего года, и на четверть хуже, чем годом ранее. В последний раз такой уровень цен наблюдался в ноябре 2020 года, когда мировая экономика падала из-за пандемии COVID-19.

На энергетический уголь приходится 80 процентов поставок российского угля за рубеж. Остальное занимает коксующийся (металлургический уголь), с которым ситуация лишь немногим лучше. Цены на него с погрузкой на Дальнем Востоке опускались до минимальных с мая 2021 года 94 долларов за тонну, что на 18 и 31 процент хуже, чем в начале года и в июне 2024 года.

Такая динамика в совокупности с резким ростом тарифов на перевозку и перевалку стали главными причинами глубокого кризиса в российской угольной отрасли. Также добавили негатива пошлины на российский уголь со стороны Китая, которые Пекин ввел для поддержания своих угледобывающих предприятий.

В 2023 году доля убыточных угольных компаний в России составляла 31,5 процента, в 2024-м — 53,3 процента. По итогам января-апреля, она достигла 62,8 процента, а убыток отрасли — 128,6 миллиарда рублей.

Компания «Технологии доверия» подсчитала, что в первом квартале угольщики начали терять деньги даже при экспорте на самом выгодном — восточном — направлении. Замминистра энергетики Дмитрий Исламов подтверждал, что убыточными стали все поставки.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заметил, что дно пока не достигнуто, потому что спрос на уголь в Китае продолжает падать, а добыча растет. Аналитик ЦЦИ Данил Удачин подтвердил, что запасы угля в КНР на четверть выше, чем годом ранее.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев полагает, что если ситуация не переменится к лучшему, то во втором полугодии небольшие и средние предприятия начнут банкротиться и сокращать добычу.

Ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин рассказал, что убытки угольных компаний в России в 2025 году в совокупности могут достичь 300-350 миллиардов рублей, что почти в три раза выше, чем годом ранее, и сравнимо с годовым бюджетом крупных регионов.