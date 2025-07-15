Еще одна российская отрасль сообщила о кризисе

«Ъ»: Лесопромышленники предупредили о закрытии предприятий из-за курса рубля

Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой провести совещание на тему кризиса в отрасли. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «Коммерсантъ».

Как говорится в документе, лесопромышленный комплекс (ЛПК) в настоящее время переживает один из самых сложных моментов в истории. Предприятия становятся убыточными, теряют конкурентоспособность и во втором полугодии при сохранении тенденций будут вынуждены останавливать производство.

Если в прошлом году объемы заготовки сырья упали на 13 процентов на фоне закрытия ряда зарубежных рынков, то в этом ухудшилась ситуация в целлюлозно-бумажной промышленности. Главной причиной стало укрепление курса рубля при сохранении высокой ключевой ставки и росте ставки налога на прибыль с 20 до 25 процентов.

В дополнение к этим факторам отрасль столкнулась со снижением спроса на внутреннем рынке, падением цен, сложностью работы в Китае, где снижается бизнес-активность из-за торгового противостояния с США. Лесопромышленники предлагают Минпромторгу создать оперативный штаб по мониторингу ситуации и выработке шагов по нормализации положения дел в отрасли.

Гендиректор группы УЛК Владимир Буторин рассказал, что сбыта на такую продукцию, как пеллеты, балансы и щепа просто нет, а стоимость пиломатериалов постоянно падает. В Segezha Group добавили, что также дорожает логистика и снижается операционная эффективность активов.

Ранее замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов признал, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, уже закрыты или находятся на грани закрытия 51 предприятие.