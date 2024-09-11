Россия стала меньше вывозить древесину за рубеж

«Рослесинфорг»: экспорт древесины из РФ в январе-июле 2024-го снизился на 4 %

В январе-июле 2024-го российские лесопромышленники стали меньше вывозить древесину за рубеж. О снижении экспорта древесины со ссылкой на данные «Рослесинфорга» сообщает газета «Ведомости».

За полгода РФ поставила за рубеж 13 миллионов кубометров пиломатериалов и круглого леса — на четыре процента меньше в годовом выражении. Отечественные предприятия преимущественно продают доски и брус из хвойных пород деревьев для строительства, а остальное — в качестве сырья для производства пиломатериалов.

Более половины экспорта (7,4 миллиона кубометров) традиционно пришлось на Китай — на четыре процента меньше год к году. Второе и третье места по покупке слабо обработанного и необработанного леса заняли Узбекистан (1,1 миллиона кубометров) и Казахстан (481,4 тысячи кубометров).

По словам представителя «Рослесинфорга», снижение поставок в КНР объясняется сложностями с расчетами. Продажи на этом рынке принесли бюджету 1,5 миллиарда долларов (минус процент в годовом выражении). Еще одной причиной стали инфраструктурные ограничения и загрузка железных дорог, добавил вице-президент Segezha Group по коммерческой деятельности Дмитрий Береснев. Также на экспорт повлиял кризис в строительном секторе страны, заявила эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Смягчили падение российского экспорта поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки — они увеличились до 1,08 миллиона кубометров (плюс три процента год к году). Лидером по объемам закупок в регионе стал Египет — он нарастил импорт на 15 процентов, до уровня в 343 тысячи кубометров. Поставки в Ирак увеличились на 28 процентов, до 121,1 тысячи кубометров, в Афганистан и Тунис поднялись почти вдвое, в Иорданию — на 70 процентов, в ОАЭ — на 10 процентов.

За шесть месяцев 2024 года Соединенные Штаты увеличили импорт российской фанеры на 10 процентов в годовом выражении, до 83,8 тысячи кубических метров. Однако в денежном выражении поставки упали на 16 процентов, до 37,3 миллиона долларов. Канада нарастила импорт фанеры из России в 2,3 раза — до 7710 кубов.